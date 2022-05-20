Жителей столицы пригласили поучаствовать в SUP-регате на фестивале «Рыбная неделя в Москве»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Катукова, вл26А Карта всех событий

В столице в рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» состоится заплыв на SUP-бордах. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Все участники должны помнить о том, что на одном SUP-борде может плыть только один человек. Единственным исключением может быть катание родителей с несовершеннолетними детьми, — говорится в сообщении.

Участником мероприятия может стать любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться и заполнить небольшую анкету, где указываются фамилия, имя, номер телефона и электронная почта. Несовершеннолетние граждане, как уточняется, могут принять участие в мероприятии с согласия родителей.

Начало заплыва назначено на 28 мая. Участники стартуют с площадки пляжа в районе Строгино, пройдут по Большому Строгинскому затону, затем по Москве-реке, доплывут до Живописного моста, развернутся и завершат свое путешествие в точке старта.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в весеннем велофестивале. Так, велосипедисты стартуют от проспекта Академика Сахарова и проедут 16 километров по Садовому кольцу.