Собянин пригласил москвичей принять участие в велофестивале 21 мая

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, проспект Академика Сахарова Карта всех событий

Весенний Московский велофестиваль в поддержку велосипедной культуры и здорового образа жизни пройдет 21 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 19 мая.

— В программе — гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих. Велосипедисты стартуют от проспекта Академика Сахарова и проедут 16 километров по Садовому кольцу, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого в столичном департаменте транспорта напомнили, что старт заезда велосипедистов 21 мая назначен на 13:00. Помимо этого, с 12:00 до 16:00 будет работать стартовый городок с различными мероприятиями.

Для гостей фестиваля запланированы выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, выступление ансамблей, турниры по воркауту и граффити, мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров, фуд-корт и многое другое.

Также стало известно, что несколько столичных улиц в центре города перекроют для движения транспорта с 20 по 21 мая в связи с проведением весеннего велофестиваля. Ограничения коснутся проспекта Академика Сахарова, Садового кольца, улиц Маши Порываевой, Каланчевской и Мясницкой.