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Лидер группы ДДТ Шевчук может стать фигурантом уголовного дела

Елена Самойлова
Происшествия
Лидер группы ДДТ Шевчук может стать фигурантом уголовного дела
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук рискует стать фигурантом уголовного дела. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным Telegram-канале Baza, Следственный комитет заинтересовался высказываниями Шевчука после концерта в Уфе. Дело в том, что речь в Уфе — не первая, он негативно высказывался о спецоперации и на других выступлениях.

Решение о возбуждении дела будет принято после изучения всех высказываний лидера ДДТ на предмет состава статьи о фейках в отношении ВС РФ.

Ранее Шевчука оштрафовали за речь на концерте в Уфе, дискредитирующую Вооруженные силы России.

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