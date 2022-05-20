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Москвичам сообщили о начале регистрации на экскурсии по столичным предприятиям

Араз Салехов
Город
Москвичам сообщили о начале регистрации на экскурсии по столичным предприятиям
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период с 30 мая по 3 июня жители и гости столицы смогут посетить более 25 московских предприятий в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Проекту «Открой#Моспром» уже три года, но интерес аудитории от сезона к сезону только растет. Мы общаемся с участниками мероприятий, прислушиваемся к их пожеланиям и вносим коррективы. Например, приглашаем новые предприятия: в этом году к нам присоединилось еще пять производств. Всего на предстоящих встречах мы ожидаем около двух тысяч человек, которые побывают более чем на 25 фабриках и заводах и увидят, какой продукцией московские промышленники обеспечивают город и всю страну, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Так, жители города увидят процессы производства обуви, косметики, сладостей, тормозных систем и другой продукции. Для участия в событии, как уточняется, необходимо зарегистрироваться, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, городские библиотеки записали восемь аудиогидов по поселкам и деревням, расположенным на территории ТиНАО. В частности, объединение культурных центров ТиНАО подготовило аудиогиды, которые составили библиотекари, краеведы и жители населенных пунктов округа.

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