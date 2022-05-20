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Пенсионерка пыталась купить евро и лишилась более 200 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Пенсионерка пыталась купить евро и лишилась более 200 тысяч рублей
Фото: Pixabay
Россия, Московская область, Жуковский, улица Гагарина Карта всех событий

Более 200 тысяч рублей лишилась жительница Жуковского, пытавшись купить евро. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, 82-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, что может оказать помощь при обмене рублей на евро по выгодному курсу.

Пенсионерка согласилась и сняла с банковского счета 260 тысяч рублей. Потом она передала деньги злоумышленнику, встретившись с ним на улице Гагарина. Получив наличные, мужчина отошел якобы для пересчета денег, но спустя время не вернулся и перестал отвечал на звонки.

Пожилая женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Мужчину задержали по месту проживания в Красногорске.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

17 мая стало известно, что еще одна пенсионерка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка «сотрудника» Пенсионного фонда России.

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