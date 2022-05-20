«Знак счастливого брака»: ясновидящая объяснила значение родинок на теле

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Экстрасенс Виктория Райдос рассказала о том, имеет ли значение расположение родинок на теле. По ее словам, это карта, по которой можно узнать характер человека и предсказать его судьбу. Особенно это касается родимых пятен, которые появились в течение жизни.

— Тем, у кого больше родинок на правой части тела, предстоит стать родителями мальчиков, а если на левой — будет больше потомков женского пола. Симметричные родинки говорят о двойственности натуры. Расположение родинки на лбу говорит о властном характере, умении добиваться своих целей и сложности в признании авторитетов. Родинка на левой щеке у мужчин говорит о решительности, а на правой — о бурной личной жизни. У женщины родинка над бровью — знак счастливого брака. Женщины с родинками на носу сильно любят сплетни, — рассказала ясновидящая в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Родинки на шее обычно есть у высокоинтеллектуальных людей. Отметины на плечах — у сильных людей, которым не хватает решительности развивать свои качества. Родинки на спине говорят о том, что их обладатель предъявляет к себе слишком завышенные требования и чересчур доверяет окружающим.

У женщин родинки на талии говорят о предрасположенности к большому количеству детей, а на груди — о склонности к авантюризму.

Родинки на ступнях есть обычно у людей, которые стремятся к постоянным переездам. Такие личности склонны к депрессии и апатии, если не могут путешествовать. Родинки на ладонях говорят о сильной энергии своего обладателя, способности круто изменить образ жизни, развернуть судьбу по своему желанию.

Онколог назвала самые опасные места расположения родинок, которые могут привести к онкологии.