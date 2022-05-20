Андрей Бочкарев рассказал о начале работ по строительству электродепо «Саларьево»

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Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В Троицком и Новомосковском административных округах начались основные работы, связанные со строительством электродепо «Саларьево» для обслуживания Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На территории электродепо «Саларьево» началась активная фаза строительства. В настоящий момент ведутся работы по возведению подпорных стен, устройству инженерных коммуникаций — сетей водопровода, дождевой канализации, прокладке сетей электроснабжения. Также осуществляется строительство подъездной дороги, — отметил он.

Заммэра добавил, что площадь объекта, на котором идет строительство, составляет 15 гектаров. Возводят электродепо в поселении Сосенском на территории ТиНАО. По словам Бочкарева, это будет одно из самых крупных депо в Москве.

При этом председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко заявил, что на объекте ведутся и другие строительно-монтажные работы. В частности, началось возведение конструкций тоннельно-рампового участка для соединения строящегося отрезка Сокольнической линии с электродепо «Саларьево».

В среду, 11 мая, заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства рассказал, что общестроительная готовность электродепо «Южное» в столичном районе Братеево составляет 21 процент. По его словам, на объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также монтаж металлоконструкций и трубопроводов.