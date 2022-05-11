Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства электродепо «Южное»

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Специалисты завершили строительство электродепо «Южное» в столичном районе Братеево на 21 процент. Об этом в среду, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продолжается строительство нового депо «Южное» для обслуживания Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В настоящий момент здесь возводятся отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса. Общестроительная готовность депо сегодня оценивается в 21 процент, — пояснил заммэра.

По словам Бочкарева, на объекте ведутся земляные и монолитные работы, а также монтаж металлоконструкций и трубопроводов.

Общая площадь помещений депо составит 85 тысяч квадратных метров. «Южное» будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и обслуживание 30 составов в сутки. Примечательно, что завершение строительства объекта даст городу 1176 рабочих мест.

До этого Бочкарев заявил, что в Москве на территории ТиНАО начались подготовительные работы для строительства электродепо «Саларьево».