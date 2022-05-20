Лжеюристы похитили более трех миллионов рублей у своих клиентов

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице задержаны подозреваемые в мошенничестве под видом оказания юридических услуг. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организатор группы вместе с соучастниками публиковали в интернете рекламу о предоставляемых правовых услугах и звонили потенциальным клиентам — их основную аудиторию составляли пожилые люди. Они рассказывали им о возможности перерасчета пенсий и предлагали юридическое сопровождение.

Затем, используя психологические приемы, они убеждали граждан заключать договоры и вносить некоторую сумму денег. Вопрос об индексации выплат, по их заверениям, решался положительно.

— Для правдоподобности аферисты использовали поддельные документы с фиктивными печатями государственных органов. В действительности услуги не предоставлялись, полученные деньги злоумышленники похищали и распределяли между собой, — заявила Волк.

Мошенники время от времени меняли офисы и сим-карты, уничтожали документы, не называли настоящих имен.

Организатор группы и его сообщница были задержаны. Мужчина заключен под стражу, соучастница находится под подпиской о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Волк добавила, что фигуранты могут быть причастны более чем к 70 эпизодам. Потерпевшим в возрасте от 60 до 85 лет нанесен ущерб, превышающий 3,5 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что пенсионерка лишилась более 200 тысяч рублей после звонка из «службы безопасности банка».