Боец ММА Магомедов отправлен под домашний арест по делу о вымогательстве

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Мещанский суд отправил бойца ММА Асхаба Магомедова под домашний арест. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

По словам собеседника, арест спортсмена продлится один месяц и 13 дней. По данным источника «ВМ», это время он проведет по адресу прописки — в многоэтажном доме в районе Бутово.

Молодому человеку запрещено покидать квартиру, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почту, а также использовать средства связи. Пользоваться интернетом ему тоже запрещено.

Напомним, уголовное дело о вымогательстве в отношении Магомедова и его товарища возбудили 18 мая.

Подробнее о скандальной истории — в материале «ВМ».