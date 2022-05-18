За сутки анонсировал свое задержание: что известно о деле скандального бойца ММА Асхаба Магомедова

Фото: РИА Новости

В среду, 18 мая, стало известно о задержании бойца ММА Асхаба Магомедова. Спортсмена подозревают в вымогательстве денег у несовершеннолетнего. Столичная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. До этого стало известно, что Магомедов стал участником драки на парковке, а ранее боец попал в ДТП вместе со своим другом, блогером Николаем Лебедевым. Что известно о жизни бойца ММА, чьи скандалы регулярно становятся объектом внимания СМИ и правоохранительных органов, — в материале «Вечерней Москвы».

День рождения в КПЗ

Утро 18 мая должно было начаться для Асхаба Магомедова с торта со свечами: в этот день молодой человек собирался праздновать свой день рождения. Однако «подарок», который получил парень, оказался весьма необычным — его задержали.

Сотрудники полиции нагрянули в отель, где спортсмен остановился вместе со стримером Николаем Лебедевым, более известным под псевдонимом Некоглай.

По версии следствия, Магомедов задержан по подозрению в вымогательстве. Молодой человек якобы требовал деньги у подростка, грозясь распространить некую позорящую информацию.

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Заявление в полицию написала мама несовершеннолетнего потерпевшего. По ее словам, подросток занимался продажей одежды в интернете. На одно из объявлений откликнулась подруга Магомедова — она решила приобрести туфли известного бренда. Однако после доставки товара девушке стало понятно, что обувь неоригинальная.

Подруга спортсмена поделилась с ним этой историей, и тот вместе со своим знакомым Николаем Г. решили проучить недобросовестного продавца.

Позже руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что история, о которой идет речь, произошла в октябре 2021 года. Магомедов и его сообщники шантажировали юношу 2004 года рождения. Они угрожали мальчику физической расправой и распространением сведений, позорящих его. Чтобы избежать скандала, юноше предложили заплатить 600 тысяч рублей.

Подросток испугался и передал злоумышленникам часть требуемой суммы — 200 тысяч рублей.

— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин 1989 и 1999 года рождения, — резюмировала Нефедова.

Драка на парковке

Накануне, 17 мая, имя Асхаба Магомедова уже появлялось в новостях — сообщалось о том, что парень устроил потасовку с охранниками возле Казанского вокзала.

Но спортсмен заявил, что никакой драки не было. Он пояснил, что случайно сбил пластмассовый конус. Охранники якобы этого не поняли и вызвали сотрудников полиции.

— Полицейские попросили меня пройти с ними в отделение, где я дал объяснительную и сказал, что могу восстановить этот пластмассовый конус. Если надо, хоть десять таких могу купить. Мой номер записали и, грубо говоря, отпустили, — цитирует РЕН ТВ.

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По его словам, после общения с полицейскими охранники не давали ему выехать с парковки, перегородив путь. По словам бойца, у него требовали денег, а потом и вовсе начали бить по машине. В этот момент Магомедов вышел из авто и оттолкнул одного охранника. После этого участники конфликта вызвали на место разборки сотрудников ДПС и вопрос, по словам бойца ММА, решился.

— После чего дали по рукам с охранником, и никаких претензий ни у меня, ни у сотрудника службы безопасности нет. Также подходил начальник вокзала, с ним закрыли вопрос, — резюмировал Магомедов.

Анонс

Примечательно, что почти за сутки до задержания Магомедов и Некоглай «анонсировали задержание». Так, около 12 часов дня во вторник, 17 мая, в своем Telegram-канале блогер записал видеообращение к подписчикам.

— Боец ММА Асхаб Магомедов задержан за… А за что ты задержан? — произнес Лебедев и повернул камеру на бойца, сидящего рядом с ним в салоне автомобиля. Тот ответил, что пока не придумал причину.

18 мая в 10 часов утра (спустя пару часов после задержания Магомедова — прим. «ВМ») Некоглай записал еще одно видео.

— Ничего не предвещало беды, как вдруг залетают два вооруженных человека, — рассказывает стример.

Он добавил, что спросонья не понял, что происходит, и сначала решил, что кто-то из друзей решил разыграть Асхаба.

— А это оказался не пранк, — резюмировал Некоглай, добавив, что за последние четыре месяца он поменял пять мест жительства и в четырех из них у него возникали проблемы с полицией.

К слову, Николая Лебедева в последнее время тоже преследуют неудачи. В четверг, 5 мая, стало известно, что его квартиру на Смоленском бульваре обокрали: из жилища стримера вынесли крупную сумму денег.

В ночь с 5 на 6 мая на Первой Тверской-Ямской улице в «Порше-Панамера», за рулем которого находился Лебедев, влетел каршеринговый автомобиль «Киа-Рио». Легковушка проехала на красный сигнал светофора и столкнулась еще с «газелью».

В результате аварии водитель «Киа» скончался на месте. Некоглай и находящийся в пассажирском кресле Асхаб Магомедов получили ранения.