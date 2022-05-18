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Уголовное дело возбуждено в отношении бойца ММА Магомедова

Елена Самойлова
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении бойца ММА Магомедова
Фото: РИА Новости

Возбуждено уголовное дело в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова. Прокуратура контролирует ход и результаты его расследования. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере».

В октябре 2021 года Магомедов со своим другом вымогали у 17-летнего подростка 600 тысяч рублей, угрожая тому насилием и публикацией позорящих сведений в СМИ.

Потерпевший воспринял шантаж серьезно и перевел злоумышленникам 200 тысяч рублей, опасаясь последствий.

Магомедова задержали утром 18 мая, вместе с ним задержан также и сообщник — 32-летний Николай Г.

Заявление на мужчин написала мама несовершеннолетнего.

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