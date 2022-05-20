Прошедший отопительный сезон в Москве стал самым длительным за последние 20 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице подошел к концу отопительный сезон, он стал самым продолжительным за последние 20 лет. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК».

— Минувший отопительный сезон стал самым продолжительным за последние 20 лет: тепло подавалось в течение 243 дней — с 13 сентября 2021 года по 13 мая 2022 года. Предыдущий длился 224 дня, — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что решение о включении и отключении тепла принимает столичное правительство. В частности, в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится на отметке ниже или выше плюс восьми градусов, сообщает Telegram-канал ПАО «МОЭК».

В понедельник, 16 мая, в столице стартовало плановое отключение горячей воды. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что процедура проводится после окончания отопительного сезона, а также в рамках подготовки к новому.

По его словам, на данный момент отключение горячей воды составляет не более десяти дней. Без процедуры обойтись нельзя, поскольку для качественной работы самой системы периодически необходимо проводить плановые профилактические мероприятия.