Денис Мацуев впервые сыграет фортепианный квартет Штрауса в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Народный артист России пианист Денис Мацуев представит новую концертную программу в Московской консерватории 27 мая. Об этом сообщили организаторы мероприятия в пятницу, 20 мая.

— В программу концерта вошли композиции великих классиков. В первом отделении Денис Мацуев сольно исполнит «Времена года» Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит легендарный фортепианный квартет Рихарда Штрауса, который Мацуев будет играть впервые, — говорится в сообщении.

В пресс-службе заключили, что в квартете Мацуев сыграет со скрипачом Гайком Казазяном, альтистом Сергеем Полтавским и виолончелистом Александром Раммом, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что народный артист РФ примет участие во всероссийском праздничном концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры 24 мая.

На концерте прозвучат классические музыкальные произведения русских композиторов в исполнении знаменитых виртуозов, симфонического оркестра и Сводного хора в 365 человек. Романсы и арии из опер исполнят известные российские оперные певцы.