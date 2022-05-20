Альбина Джанабаева появилась на публике после слухов об отъезде из России

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Жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, впервые предстала перед публикой после слухов об отъезде их семьи за границу.

Джанабаева попробовала свои силы в качестве актрисы, появившись в спектакле «Вредные привычки» на сцене КЗ «Академический». В постановке были также задействованы Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников, Оскар Кучера и Анна Терехова. Певица воплотила на сцене образ адвоката.

После начала российской спецоперации на Украине стали появляться слухи, что Валерий Меладзе вместе с семьей планирует уехать из России. Певец отреагировал на эту информацию и заявил, что ни он, ни его брат, продюсер Константин Меладзе, не планируют покидать страну, пишут «Народные Новости».

В начале мая сообщалось, что артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей, планируют дать концерты в Турции. Так, на сценах курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак. Имена звезд уже якобы уже напечатали на афишах летних концертов в Турции.