Альбина Джанабаева появилась на публике после слухов об отъезде из России
Жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, впервые предстала перед публикой после слухов об отъезде их семьи за границу.
Джанабаева попробовала свои силы в качестве актрисы, появившись в спектакле «Вредные привычки» на сцене КЗ «Академический». В постановке были также задействованы Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников, Оскар Кучера и Анна Терехова. Певица воплотила на сцене образ адвоката.
После начала российской спецоперации на Украине стали появляться слухи, что Валерий Меладзе вместе с семьей планирует уехать из России. Певец отреагировал на эту информацию и заявил, что ни он, ни его брат, продюсер Константин Меладзе, не планируют покидать страну, пишут «Народные Новости».
В начале мая сообщалось, что артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей, планируют дать концерты в Турции. Так, на сценах курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак. Имена звезд уже якобы уже напечатали на афишах летних концертов в Турции.