Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Альбина Джанабаева появилась на публике после слухов об отъезде из России

Анастасия Колоскова
Общество
Альбина Джанабаева появилась на публике после слухов об отъезде из России
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, впервые предстала перед публикой после слухов об отъезде их семьи за границу.

Джанабаева попробовала свои силы в качестве актрисы, появившись в спектакле «Вредные привычки» на сцене КЗ «Академический». В постановке были также задействованы Сергей Шакуров, Даниил Спиваковский, Игорь Угольников, Оскар Кучера и Анна Терехова. Певица воплотила на сцене образ адвоката.

После начала российской спецоперации на Украине стали появляться слухи, что Валерий Меладзе вместе с семьей планирует уехать из России. Певец отреагировал на эту информацию и заявил, что ни он, ни его брат, продюсер Константин Меладзе, не планируют покидать страну, пишут «Народные Новости».

В начале мая сообщалось, что артисты, покинувшие Россию или выразившие несогласие с действиями российских властей, планируют дать концерты в Турции. Так, на сценах курортов выступят музыканты Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак. Имена звезд уже якобы уже напечатали на афишах летних концертов в Турции.

Валерий Меладзе Альбина Джанабаева Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте