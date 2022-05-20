Фото: МВД Медиа

Россия, Москва, переулок Сивцев Вражек Карта всех событий

Мужчина похитил деньги из сейфа частной музыкальной школы. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, злоумышленник похитил 40 тысяч рублей из сейфа частной музыкальной школы на улице Сивцев Вражек. он воспользовался тем, что администратор вышел, и смог открыть сейф ключом, который лежал рядом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 20-летнего подозреваемого в Московской области. Похищенной суммы при себе у него уже не было.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

19 мая стало известно, что житель Новой Москвы попытался похитить из магазина продукты на 20 тысяч рублей.