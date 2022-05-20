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Шредер и Варниг рассказали о невозможности дальнейшей работы в «Роснефти»

Антон Махов
Экономика
Шредер и Варниг рассказали о невозможности дальнейшей работы в «Роснефти»
Фото: Tim Reckmann / a59.de / CC BY 2.0.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг заявили, что не могут продлить свои полномочия в совете директоров «Роснефти». Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила пресс-служба нефтедобывающей компании.

— ПАО «НК «Роснефть» информирует, что господа Герхард Шредер и Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что с пониманием относятся к этому решению. Там добавили, что в работе «Роснефти» будут и дальше применяться стандарты и подходы, которые внедрили Шредер и Варниг.

Помимо этого в «Роснефти» подчеркивают, что Шредер и Варниг внесли значительный вклад в международный бизнес организации.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Германии обсуждает национализацию дочерних компаний Газпрома и «Роснефти» из-за вероятности прекращения поставок российского топлива. СМИ утверждают, что события на Украине стали причиной обсуждения планов, которые казались немыслимыми «всего несколько недель назад».

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