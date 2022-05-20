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Незнакомка сообщила пенсионерке о «смертельном диагнозе» и выманила более 700 тысяч рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Незнакомка сообщила пенсионерке о «смертельном диагнозе» и выманила более 700 тысяч рублей
Фото: depositphotos

Незнакомка сообщила пенсионерке о «смертельном диагнозе» и выманила более 700 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, пожилой женщине позвонила неизвестная и представилась медицинским работником. Звонившая сообщила пенсионерке, что у той диагностировано смертельно опасное заболевание, которое требует дорогостоящего лечения. После этого злоумышленница убедила пожилую женщину снять со счета 770 тысяч рублей и перевести через оператора на указанные номера счетов.

Через период времени пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что сразу несколько пенсионеров стали жертвами мошенников, представляющихся юристами, и потеряли более трех миллионов рублей.

Пенсионеры МВД Мошенничество
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