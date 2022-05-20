Суд отправил в колонии участников ОПГ, обвиняемых в разбое, убийствах и терроризме

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Участники организованной преступной группы (ОПГ — прим. «ВМ») признаны виновными в совершении серии преступлений, в том числе — террористической направленности. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

— Еще в июле 2016 года обвиняемые вступили в организацию, признанную террористической в РФ. Они осуществляли вербовку и склонение других лиц к вступлению в указанную организацию, а также осуществляли содействие путем финансирования, — заявила представитель ведомства.

По ее словам, в мае 2017 года на территории Дмитровского городского округа четверо обвиняемых создали банду. Они нападали на граждан и убивали их, чтобы присвоить их имущество.

Объединившись с ОПГ, которая действовала на территории Екатеринбурга и области, злоумышленники приняли участие в разбойном нападении и покушении на убийство.

Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении восьми обвиняемых. В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в участии в банде и совершении серии преступлений, а также — в покушении на убийство и финансировании терроризма. Им назначено наказание от семи до семнадцати лет лишения свободы в колониях общего, строгого и особого режимов.

В начале марта стало известно, что девять участников ОПГ, продававших пенсионерам «чудо-фильтры» для воды, предстанут перед судом.