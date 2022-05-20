Путин заявил, что против России развязана война в киберпространстве

Фото: Администрация президента РФ

Количество кибератак на Россию в последнее время увеличилось в разы. Об этом на заседании Совета безопасности (СБ) РФ в пятницу, 20 мая, сообщил президент страны Владимир Путин, назвав сложившуюся ситуацию «настоящей войной в информационном пространстве».

— Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растет, именно все последние годы. Ну а с началом специальной военной операции в Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными, — отметил глава государства.

По словам Путина, «по сути против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве».

Президент выступил с предложением обсудить вопросы, которые связаны с защитой информационных систем и сетей связи, а также меры, которые могут парировать угрозы извне в этой сфере. Он отметил актуальность и важность этой темы для суверенитета и безопасности страны, ее экономики, госуправления и общественной стабильности.

Путин убежден, что кибератаки на Россию наносятся с территорий разных государств, но они «четко скоординированы». Он напомнил, что в отдельных странах в состав армий кибервойска входят официально.

Глава государства уточнил, что кибератаки зарубежных стран направлены на средства массовой информации, социально-значимые порталы, финансовые учреждения, а также официальные сайты органов власти.

По его словам, в большинстве случаев хакеры блокируют доступ к российским интернет-ресурсам, после чего информация перестает быть недоступной или подменяется на фейки.

При этом президент подчеркнул, что киберагрессия в отношении РФ провалились, как и «санкционный наскок» Запада в целом, так как отечественные специалисты были хорошо подготовлены к этой ситуации, пишет ТАСС.

В конце апреля украинская власть призналась, что киевский режим причастен к организации более 600 хакерских атак в отношении предприятий и учреждений в России и Белоруссии.