Путин поручил проанализировать меры стран ВТО по ограничению торговли с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение оценить меры Всемирной торговой организации по ограничению торговли с Россией. Об этом сообщили на сайте Кремля.

— Правительству РФ провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами — членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с РФ на предмет их соответствия правилам и принципам этой организации и представить предложения по обжалованию РФ таких мер в рамках организации, — говорится в сообщении.

Глава государства дал такое поручение в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса. Помимо этого, Путин дал задание актуализировать стратегию участия России во Всемирной торговой организации. На выполнение поручений президент выделил срок до 1 июня 2022 года, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в пятницу зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать на протяжении десятилетий, однако, по его словам, это не связано с российской спецоперацией на Украине.