Медведев заявил, что санкции против России могут действовать десятилетиями

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции могут действовать на протяжении десятков лет, однако это даже не связано с российской спецоперацией на Украине. Такое мнение он выразил в пятницу, 20 мая.

— Очевидно, что эти санкции будут иметь пролонгированное действие, как это было и в прежние, в том числе в советские, годы. То есть это десятилетия, — отметил он.

Медведев добавил, что из-за санкций в России существуют проблемы с обеспечением лабораторий подопытными животными, передает ТАСС.

Недавно доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что России не грозит дефицит продовольственных товаров.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.