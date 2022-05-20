Центробанк отменит запрет на короткие продажи с 1 июня

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Центральный Банк России принял решение отменить запрет на короткие продажи акций и покупку валюты «с плечом» с 1 июня 2022 года. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила пресс-служба ЦБ.

Отмечают, что размер «кредитного плеча», или заемных средств, будет уменьшен, такая мера будет действовать с первого июня до 31 декабря 2022 года.

Ограничения отменят в связи с ростом ликвидности торгов и снижением волатильности на финансовых рынках, сообщают на сайте Центробанка.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что после снятия российским Центробанком ограничений на продажу физлицам наличной валюты, кроме евро и доллара, курс рубля может измениться.

Эксперт подчеркнул, что изменения не будут носить глобальный характер, для этого необходимы перемены в отношении экспортеров. Также он напомнил, что ранее ЦБ РФ уже смягчил контроль за движением капитала через увеличение лимитов на переводы денег за границу и два раза понизил ключевую ставку.