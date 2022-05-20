Фестиваль любителей автомобильной марки «Москвич» пройдет в ОЭЗ «Технополис «Москва» 21 мая

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Печатники Карта всех событий

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис «Москва» состоится фестиваль любителей автомобильной марки «Москвич» 21 мая . Об в пятницу, 20 мая, сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

— В этом году исполняется 75 лет с момента, когда первые «Москвичи» сошли с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей. За время своего существования выпущено более 5 миллионов автомобилей этой марки. На протяжении нескольких лет особая экономическая зона является площадкой для проведения фестиваля ретро-автомобилей. Этот год, знаковый для возрождения бренда «Москвич», не стал исключением, — отметил Дегтев.

Программа мероприятия включает в себя выставку экспериментальных, редких, спортивных и серийных «Москвичей» всех поколений, а также встречу с ветеранами завода, которые поделятся своими воспоминаниями. Их также наградят почетными грамотами за самое долгое владение автомобилем «Москвич», за самый стильный автомобиль и за креативный подход в оформлении салона.

В фестивале примут участие ветераны завода, сотрудники предприятий ОЭЗ Москвы, директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко и жители города.

19 мая мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства технологического промышленного парка на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва». Отмечается, что три новых производственных корпуса обеспечат 1164 новых рабочих места.