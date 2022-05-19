Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства промпарка в технополисе «Москва»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства технологического промышленного парка на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Специалисты Мосгосстройнадзора выдали инвестору разрешительную документацию на первый этап строительства технологического промышленного парка, расположенного на трех смежных землеотводах территории особой экономической зоны, — рассказал руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что планируется построить три производственных корпуса общей площадью более 54 тысяч квадратных метров, которые обеспечат 1164 новых рабочих места. Первый корпус здания приспособят для изготовления профилированного листа, второй и третий — для производства текстильных изделий.

Все здания имеют переменную этажность от одного до трех этажей. На территории будет расположена стоянка вместимостью 300 машино-мест и парковка для крупногабаритного транспорта на 12 машин.

Для маломобильных граждан выделят 11 парковочных мест. Согласно проекту, внутренняя планировка зданий будет выполнена с учетом зонирования, которая обеспечит бесперебойную работу предприятий.

В их состав войдут производственные блоки, погрузочные и складские зоны, а также административные, офисные и санитарно-бытовые помещения, в том числе медпункты и столовые.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья будет реализована возможность устройства рабочих мест, обеспечены доступность и удобные пути движения ко всем функциональным зонам и площадкам участка и здания, а также входам и элементам благоустройства, передает агентство городских новостей «Москва».

17 мая технополис «Москва» открыл новые площадки для инвесторов. Отмечается, что для них будут доступны помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров.