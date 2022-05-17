Технополис «Москва» открыл новые площадки для инвесторов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, индустриальный парк Руднёво Карта всех событий

Первые площади индустриального парка «Руднево» стали доступны для инвесторов. Комплекс войдет в состав особой экономической зоны технополиса «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.

— На востоке столицы продолжается строительство перспективной площадки технополиса «Москва» — индустриального парка «Руднево». Сдача в эксплуатацию первой очереди запланирована в этом году, — сказал он.

Заммэра добавил, что для инвесторов будут доступны помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров. Специалисты начали рассмотрение поступивших заявок от потенциальных арендаторов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский отметил, что главными критериями инвесторов стали экологичность производства и выпускаемой продукции, зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности и уровень локализации производства продукции, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики. Этой осенью начнутся ее производство.