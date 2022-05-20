Путин предложил обсудить создание государственной системы защиты информации

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил вынести на обсуждение создание государственной системы защиты информации. Об этом он сказал в пятницу, 20 мая, в ходе заседания Совета безопасности России.

— Считаю целесообразным рассмотреть вопрос о создании государственной системы защиты информации. Жду от вас также конкретных предложений о том, какие дополнительные шаги должны быть предприняты для обеспечения устойчивой работы информационной инфраструктуры в органах власти и госуправления, — заявил президент.

По словам Путина, защита информационных систем и сетей связи в государственных учреждениях — это одна из наиболее важных задач. Также он отметил, что, по данным проверок 2021 года, большинство работающих ресурсов уязвимы для массированных кибератак и внешних вредоносных манипуляций. Это особенно актуальная проблема, учитывая применение зарубежных технологий последнего поколения, отметил глава государства.

Помимо этого, российский президент предложил Совету безопасности России обсудить проект основ государственной политики по обеспечению безопасности критической IT-инфраструктуры РФ, сообщается на сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил оценить меры Всемирной торговой организации по ограничению торговли с Россией.