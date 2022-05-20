Настоящие психопаты: названы знаки зодиака, под которыми чаще всего рождаются убийцы

Кадр из сериала Ганнибал

Существует множество стереотипов касательно тех или иных знаков зодиака. Так, Девы считаются злопамятными педантами, Львы — нарциссами, склонными к агрессии, а Козероги самыми упертыми людьми на планете. Если проанализировать даты рождения самых знаменитых серийных убийц всех времен, можно вывести закономерность, что часть из них принадлежит к одним и тем же знакам зодиака. Исходя из этого, можно предположить, что представители некоторых знаков более предрасположены к совершению тяжких преступлений, чем другие. С какими представителями зодиакального круга нужно быть предельно осторожными, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Рак

Активные, жизнерадостные и общительные люди этого знака имеют и неприятные черты. Часто они бывают капризными и завистливыми. Это может приводить к неконтролируемым вспышкам гнева и агрессии. Раки-преступники зачастую совершают убийства именно в состоянии ярости, спровоцировать которую может сильная зависть или ревность. Причем ревность может быть не только к любимому человеку, но даже к другу или родственнику.

Козерог

Если проанализировать всех известных серийных убийц, чаще всего в этом списке вы найдете людей, рожденных под знаком Козерога. Это, можно сказать, среднестатистический преступник. В спокойном состоянии эти люди прислушиваются к правилам и законам, ведут себя вполне прилично. Однако стоит их по-настоящему разозлить, как происходит самое страшное. Пожалуй, самая опасная черта убийц-Козерогов — это неумение останавливаться. Совершив одно преступление, они будут делать это снова и снова, пока ярость и обида не утихнут.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, известны своей вспыльчивостью. Они совершают преступления в состоянии большого стресса. Так же быстро, как приходят в ярость, Овны остывают. Только тогда они понимают, какое страшное преступление они совершили, и пытаются тщательно скрыть его следы.

Телец

Тельцы также очень вспыльчивы и упорны. Их ярость может быть по-настоящему страшной. Радует в этой ситуации лишь то, что они крайне редко совершают убийства. Их натура больше склонна к воровству и мошенничеству.

Стрелец

Эти люди часто становятся знаменитостями в преступном мире. Причиной тому является неуемная тяга к совершению чего-то масштабного, даже великого. Стрельцы чаще других знаков совершают массовые убийства и крупные кражи. Для них важно не только само преступление, но и слава, которую оно ему принесет. Природная ловкость и хитрость делают их практически неуловимыми.

Скорпион

Скорпионы славятся своей жестокостью. Под гнетом обстоятельств они легко превращаются в настоящих психопатов и садистов. Скорпионы с поражающей легкостью манипулируют людьми, поэтому легко находят все новых жертв и запросто вводят в заблуждение правоохранителей. Такой набор качеств приводит к тому, что так же легко, как серийными преступниками, они становятся шпионами или наемными убийцами. Множество серийных убийц родились в ноябре.