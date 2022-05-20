Канада ввела санкции против 14 россиян

Фото: Pexels

Канада внесла в санкционные списки 14 граждан России. В перечень также вошли бизнесмены и их семьи. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщило министерство иностранных дел Канады.

— Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и приближенных к режиму [президента РФ Владимира] Путина, — говорится в документе канадского МИД.

Оттава запретила экспорт предметов роскоши и компьютерного оборудования на территорию России. Помимо этого введен запрет на ввоз целевых предметов роскоши из России. Сюда входят ювелирные изделия, алкоголь, произведения искусства. По данным МИД, товарооборот такой продукции в 2021 году составил 75,7 миллиона канадских долларов, или 59,1 миллиона долларов США.

Также МИД Канады уточнил, что меры вводят из-за ситуации на Украине. Для людей, вошедших в санкционный список, запрещен въезд в Канаду. Уточняется, что с 24 февраля 2022 года Оттава уже внесла в санкционный список более тысячи физических и юридических лиц России, Белоруссии и Украины, говорится в сообщении канадского МИД.

Научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Швейцария и Канада ввели так много ограничений в отношении РФ.