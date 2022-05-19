Политолог Журавлев объяснил, почему Канада и Швейцария ввели так много санкций против России

Фото: pixabay.com/ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин опубликовал список стран, которые ввели наибольшее количество санкций в отношении России. После США, которые расположились на первом месте, идут Канада и Швейцария. Почему эти две страны ввели так много ограничений в отношении РФ, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Эксперт отметил, что в правительстве Канады присутствует большое количество украинцев.

— Там с XIX века — огромная и сильная украинская диаспора, не только количественно, но и качественно: бизнесмены, политики, чиновники. Канада всегда выступала против нас, начиная с послевоенного времени, — пояснил собеседник «ВМ».

Сложно понять, почему Швейцария активно поддержала санкции, отметил Журавлев. Возможным объяснением такой активности может быть тот факт, что страна никак не зависит от России, предположил политолог.

— Они от санкций пострадают меньше всех. Немцы и французы получат от этих санкций, даже испанцы свою часть получат — Швейцарии ничего не будет. Страна маленькая, промышленности там сроду не было. Вся промышленность — оборонная, причем экспортная: они на экспорт оружие делают, ну и часы знаменитые. Сейчас появилась IT-отрасль, но еще пять лет назад ее не было там, — объяснил специалист.

По словам Журавлева, Швейцария — страна банков, которые только выиграют в нынешней ситуации: они зарабатывают на обороте, колебании валют, выдаче кредитов. Из пяти крупнейших инвестиционных объединений мира одно находится в Швейцарии, уточнил собеседник «ВМ».

Он заявил, что швейцарцы отличаются большим количеством странностей: так, до недавнего времени у них были заминированы все тоннели на случай военных действий.

Санкционная активность США, Швейцарии и Канады приводит к проблемам в разных странах, подчеркнул политолог.

— Америка на этом выигрывает, так как она экспортирует газ. Для них чем хуже ситуация на нефтяных рынках, тем лучше. За исключением собственных автомобилистов, которые рано или поздно президента просто прибьют, но это будет другая история. Швейцария, скорее всего, тоже выиграет, потому что она экспортирует деньги. А Канада действует по принципу: «Все, что москалям плохо, хорошо нам». Хотя у них тоже есть нефтяные и газовые месторождения, которые были нерентабельными, а при высоких ценах что-то еще может получиться, — резюмировал Журавлев.