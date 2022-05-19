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Володин перечислил страны, которые ввели против РФ наибольшее количество санкций

Полина Долганова
В мире
Володин перечислил страны, которые ввели против РФ наибольшее количество санкций
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 19 мая, опубликовал в своем Telegram-канале список стран, которые ввели наибольшее количество санкций против России.

— Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, — написал он.

Володин добавил, что перечисленные государства виноваты в нынешних проблемах и будущих трудностях на мировой арене.

Так, по оценкам Володина, Соединенные Штаты ввели против России 1983 санкции, Канада — 1402, Швейцария — 1361, Великобритания — 1360, Евросоюз — 1199, Австралия — 1150 и Япония — 902.

Недавно президент России Владимир Путин предупредил о последствиях западной политики санкций, которые будет крайне сложно спрогнозировать. Глава государства отметил, что элиты западных стран несут полную ответственность за сложившуюся ситуацию. По его словам, они ради сохранения глобального доминирования готовы пожертвовать всем остальным миром.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведущие против Москвы гибридную войну страны Запада можно назвать враждебными государствами.

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