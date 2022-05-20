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Путин призвал в реальном времени совершенствовать информационную защиту

Антон Махов
Политика
Путин призвал в реальном времени совершенствовать информационную защиту
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал улучшать механизмы защиты информации в режиме реального времени. Об этом он заявил в пятницу, 20 мая, в ходе заседания Совета безопасности России.

— Нам нужно самым серьезным образом и постоянно, что называется, в режиме реального времени совершенствовать, донастраивать механизмы обеспечения информационной безопасности отраслевых критически важных объектов, от которых напрямую зависит обороноспособность нашей страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы, — уточнил глава государства.

Президент отдельно указал на проблемы в области защиты информации. По его словам, на трети государственных объектов нет структурных подразделений по защите информации, они должны быть созданы с привлечением квалифицированных специалистов.

Также Путин заявил, что контроль подобных структур на критически важных объектах должен быть закреплен на стратегическом уровне. Личная ответственность за решение вопросов в данной сфере должна быть возложена на руководителей соответствующих организаций, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Помимо этого, президент констатировал, что количество кибератак на Россию в последнее время увеличилось в разы. Путин назвал сложившуюся ситуацию «настоящей войной в информационном пространстве».

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