«Газпром экспорт» прекратит поставки финской «Газум» до момента оплаты газа в рублях

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«Газпром экспорт» с 21 мая прекратит поставлять газ финской компании «Газум», пока та не осуществит оплату в рублях. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в российской компании.

— По состоянию на конец рабочего дня 20 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от «Газум» платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил «Газум» о приостановке поставок газа начиная с 21 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом, — цитирует заявление «Газпром экспорта» РИА Новости.

Финская компания «Газум» в свою очередь заявляла, что поставки российского газа прекратятся 21 мая в 7 утра. Также она сообщала, что не намерена платить в рублях.

С 1 апреля 2022 года Москва начала принимать оплату за газ в рублях, это касается недружественных государств. Такое решение было принято, чтобы обойти расчеты в евро или долларах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление компании «Газум» о том, что поставки из России прекратятся в ночь с 20 на 21 мая.