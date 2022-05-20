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Песков заявил, что Россия никому не будет бесплатно поставлять газ

Полина Долганова
В мире
Песков заявил, что Россия никому не будет бесплатно поставлять газ
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно. Об этом он сказал в пятницу, 20 мая.

Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление представителей финской компании Gasum о том, что поставки газа из России прекратятся в ночь с 20 на 21 мая.

— Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у Газпрома. <...> Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет, — цитирует Пескова РИА Новости.

До этого вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что платить за поставки газа из России в рублях «ненормально».

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

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