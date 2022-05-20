Вице-президент Еврокомиссии заявил, что платить за газ в рублях ненормально

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Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что платить за поставки газа из России в рублях «ненормально». Такое мнение он выразил в пятницу, 20 мая.

По его словам, европейские компании должны расплачиваться за энергоресурс исключительно в евро.

— Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли, — заявил Тиммерманс.

Он добавил, что ЦБ РФ попал под санкции, поэтому российские власти пытаются удержать регулятор «на плаву» за счет иностранной валюты, передает РИА Новости.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

10 мая стало известно, что германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) сообщила об одобрении перевода платежей в европейскую валюту в «Газпромбанк» для осуществления оплаты за российский газ. При этом VNG не стали комментировать слухи, связанные с возможным открытием двух счетов в российском банке — один для платежей в евро и один для конвертации в рубли.