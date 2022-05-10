Reuters: Германская газовая компания VNG будет оплачивать российский газ через Газпромбанк

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Германская газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) сообщила об одобрении перевода платежей в евро в Газпромбанк для осуществления оплаты за российский газ. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

— Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику. Мы также предполагаем, что конвертация в рубли не вызовет затруднений. По крайней мере, открытие счета прошло совершенно гладко, — говорится в сообщении.

При этом VNG не стали комментировать слухи, связанные с возможным открытием двух счетов в российском банке — один для платежей в евро и один для конвертации в рубли, сообщает ТАСС.

Напомним, что 31 марта российский лидер подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли. Уточняется, что теперь такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

Помимо этого, общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» заявил, что десять европейских компаний открыли счета в банках для оплаты газа в рублях. По его словам, в ЕС появились игроки, готовые покупать русское голубое топливо за рубли.

Такой вывод он сделал из-за сообщения Газпрома, который зафиксировал открытие в российских банках счетов иностранных компаний из недружественных по отношению к РФ стран.