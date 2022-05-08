Политолог Марков: Десять европейских компаний открыли счета в банках для оплаты газа в рублях

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В воскресенье, 8 мая, стало известно, что ЕК планирует одобрить план на случай возможного резкого прекращения поставок российского газа. По данным зарубежных СМИ, в случае чрезвычайной ситуации меры коснутся почти всех партнеров по ЕС. Страны, у которых есть другие источники поставок, должны будут делиться своим газом с государствами, пострадавшими от прекращения снабжения. О том, как обстоит ситуация с поставками газа в европейских странах, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По его словам, несмотря на сообщения о том, что ЕС ищет альтернативные источники получения газа, которые должны заменить российские поставки, среди недружественных стран уже появились игроки, готовые покупать русское голубое топливо за рубли.

Марков пояснил, что Газпром недавно зафиксировал открытие в российских банках счетов иностранных компаний из недружественных по отношению к РФ стран, что свидетельствует об их намерении платить за отечественные энергоресурсы в национальной валюте:

— Разумеется, дополнительной информации о том, какие именно страны изъявили такое желание, нет. Все проходит в режиме инкогнито. Но десять компаний с европейской пропиской действительно открыли счета. Значит ли это, что они готовятся покупать наш газ за рубли? Да! И, скорее всего, они сейчас ищут варианты конвертации евро в рубли, чтобы зачисление счета прошло успешно и Газпром принял выплаты.

Эксперт отметил, что раньше или позже список этих европейских государств будет опубликован, так как долго находиться в тени им не удастся.

Что касается нового требования Брюсселя, направленного в адрес всех партнеров по ЕС, (делиться альтернативными источниками газа), то речь идет прежде всего о странах, которые наладили связь с другими поставщиками, пояснил эксперт:

— Говорится о сжиженном природном газе, который имеется в Катаре, ряде африканских стран и Норвегии. Предполагается, что при сотрудничестве членов ЕС с этими платформами получаемый от них газ придется распределять среди стран-партнеров.

Эксперт отметил, что этот процесс довольно сложный. Ведь в тех объемах, в которых РФ поставляла голубое топливо в Европу, ни одна другая страна не сможет справиться с такой задачей.