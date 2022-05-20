Строитель погиб в центре Москвы из-за обрушившейся на него конструкции

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Большой Знаменский переулок Карта всех событий

Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели мужчины в центре столицы. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, 20 мая в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке проводились строительные работы, где на мужчину упала бетонная конструкция, в результате чего он погиб.

На месте происшествия находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, подчеркнула Нефедова.

До этого футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика на стадионе в Долгопрудном и проломили ему голову.