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Строитель погиб в центре Москвы из-за обрушившейся на него конструкции

Лейла Алиева
Происшествия
Строитель погиб в центре Москвы из-за обрушившейся на него конструкции
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Большой Знаменский переулок Карта всех событий

Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели мужчины в центре столицы. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, 20 мая в нежилом помещении в Большом Знаменском переулке проводились строительные работы, где на мужчину упала бетонная конструкция, в результате чего он погиб.

На месте происшествия находится Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, подчеркнула Нефедова.

До этого футбольные ворота упали на девятилетнего мальчика на стадионе в Долгопрудном и проломили ему голову.

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