Ворота упали на голову девятилетнему мальчику на футбольном стадионе в Долгопрудном

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Девятилетнему школьнику проломило голову футбольными воротами в Подмосковье. По данному факту проводится проверка. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, инцидент произошел 19 мая на спортивной площадке в Долгопрудном. На девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего ребенок получил травмы и был госпитализирован. По данному факту прокуратура Московской области организовала проверку.

— Будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки, — добавила Григорьева.

Следком по Московской области, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших травмирование ребенка.

— Планируется допрос родителей ребенка, а также свидетелей и очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, — резюмировала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным газеты «Московский комсомолец», ребенку проломило голову.

Аналогичный случай произошел 19 апреля — ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в Красногорске.