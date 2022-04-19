Фото: Прокуратура Московской области

Ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в Красногорске. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, инцидент произошел 18 апреля на спортивной площадке в Красногорске. На 11-летнего мальчика упали ворота, в результате чего ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Проведение проверочных мероприятий поручено Красногорской городской прокуратуре. По их результатам будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

— Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — добавила Григорьева.

В свою очередь, по данному факту следственный отдел по Красногорску также организовал проведение соответствующей проверки, в ходе которой будут опрошены родители пострадавшего.

Также 19 апреля в Подмосковье задержаны двое подозреваемых в краже запчастей автомобиля каршеринга.