Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в Красногорске

Елена Самойлова

Происшествия
Ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в Красногорске
Фото: Прокуратура Московской области

Ребенок попал в больницу после падения футбольных ворот в Красногорске. Об этом во вторник, 19 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, инцидент произошел 18 апреля на спортивной площадке в Красногорске. На 11-летнего мальчика упали ворота, в результате чего ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Проведение проверочных мероприятий поручено Красногорской городской прокуратуре. По их результатам будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

— Также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — добавила Григорьева.

В свою очередь, по данному факту следственный отдел по Красногорску также организовал проведение соответствующей проверки, в ходе которой будут опрошены родители пострадавшего.

Также 19 апреля в Подмосковье задержаны двое подозреваемых в краже запчастей автомобиля каршеринга.

Читайте также:
Подмосковье Госпитализация Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте