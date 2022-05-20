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Производство «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» прекратили из-за отсутствия региональных заявок

Антон Махов
Экономика
Производство «КовиВак» и «ЭпиВакКороны» прекратили из-за отсутствия региональных заявок
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Производство российских вакцин от коронавируса «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» прекращено из-за отсутствия заявок от регионов. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Мы столкнулись с тем, что из регионов не поступают заявки на другие вакцинные препараты, кроме «Спутника V» (...), в результате остановлено производство «КовиВака», «Эпивака», и я не знаю, появился «Конвасел», увидит ли он свое будущее или не увидит, — сказал Горелов.

Также эксперт заявил о том, что специалисты еще не пришли к единому мнению по поводу необходимости ревакцинации. По его словам, для этого нужно иметь популяционные исследования поствакцинального и постинфекционного иммунитета. Вместе с тем он отметил, что, по данным одного из разработчиков «Спутника V» — заместителя директора центра имени Гамалеи Минздрава Дениса Логунова, максимальная защищенность от COVID-19 возникает при сочетании разных вакцин, передает «Интерфакс».

Ранее биофармацевтическая компания «Нанолек» сообщила о приостановке планов, связанных с разработкой комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа.

Вакцинация Коронавирус Вакцина «Спутник V»
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