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«Нанолек» прекратила производство комбовакцины от COVID-19 и гриппа

Араз Салехов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
«Нанолек» прекратила производство комбовакцины от COVID-19 и гриппа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Биофармацевтическая компания «Нанолек» объявила о приостановке планов, связанных с разработкой комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. Об этом в среду, 18 мая, сообщил первый заместитель генерального директора, глава дивизиона «Вакцины» компании Максим Стецюк.

— Пока мы такие планы остановили, но я знаю, что есть компании, которые работают над этой историей. Мы, наверное, пока выбрали выжидательную позицию. Показательным будет вот этот сезон, начиная с сентября: будет коронавирус, не будет, как он будет сочетаться с гриппом и будет ли такая потребность в комбинированной вакцине, — отметил представитель организации.

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Напомним, что в апреле 2021 года президент компании Владимир Христенко рассказал о начале доклинических исследований новой вакцины, разработанной «Нанолеком», сообщает ТАСС.

13 мая директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начали исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц. Ее разработкой, как уточняется, занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Помимо этого, директор центра отметил важность вакцинации, несмотря на спад заболеваемости ковидом в стране. По его словам, обеспечить лучшую защиту позволит переход на сочетание инъекционной вакцинации и ревакцинации назальным препаратом.

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