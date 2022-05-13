Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург заявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург заявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В России начали исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в пятницу,13 мая, заявил директор центра Александр Гинцбург.

— Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо, — отметил он.

При этом директор центра рассказал о возникающих сложностях, связанных с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Уточняется, что в ходе исследования прививают лишь тех людей, у которых нет антител, сообщает РИА Новости.

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что после ковида у человека могут возникнуть проблемы с артериальным давлением. По его словам, так могут проявляться последствия коронавирусной инфекции, перенесенной пусть даже в легкой форме.

Также стало известно, что в Московской области с начала пандемии коронавируса провели более 16,8 миллиона ПЦР-исследований. На сегодняшний день в муниципалитетах региона открыты 14 государственных лабораторий, где проводят такие исследования. ПЦР-исследование можно пройти бесплатно, если присутствуют признаки респираторного заболевания.

Вакцинация Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте