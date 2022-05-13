Гинцбург заявил о начале исследования новой вакцины от коронавируса

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В России начали исследования новой вакцины от коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, ее разработали специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в пятницу,13 мая, заявил директор центра Александр Гинцбург.

— Начались. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо, — отметил он.

При этом директор центра рассказал о возникающих сложностях, связанных с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к COVID-19. Уточняется, что в ходе исследования прививают лишь тех людей, у которых нет антител, сообщает РИА Новости.

Невролог Видновской районной клинической больницы Дмитрий Кузьмин рассказал, что после ковида у человека могут возникнуть проблемы с артериальным давлением. По его словам, так могут проявляться последствия коронавирусной инфекции, перенесенной пусть даже в легкой форме.

Также стало известно, что в Московской области с начала пандемии коронавируса провели более 16,8 миллиона ПЦР-исследований. На сегодняшний день в муниципалитетах региона открыты 14 государственных лабораторий, где проводят такие исследования. ПЦР-исследование можно пройти бесплатно, если присутствуют признаки респираторного заболевания.