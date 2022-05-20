Меладзе перечитал свою диссертацию и объявил об уходе из шоу-бизнеса

Фото: Telegram-канал Валерия Меладзе

Популярный российский певец Валерий Меладзе принял решение вернуться к прежней профессии и даже разработал уникальное изобретение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 20 мая.

— После института я закончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очисткой воды. Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды, — написал музыкант.

Он назвал это направление очень перспективным. По словам Меладзе, новая цель его вдохновляет и вызывает творческий азарт. При этом звезда эстрады отметил, что музыка останется его любимым делом, хотя он утратил всякий интерес к шоу-бизнесу.

— Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут еще долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям, — заключил артист.

Жена Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, на днях впервые предстала перед публикой после слухов об отъезде их семьи за границу. Она попробовала свои силы в качестве актрисы, появившись в спектакле «Вредные привычки» на сцене КЗ «Академический».