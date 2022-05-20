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Нутрициолог Свиридова рассказала, как похудеть к лету за две недели

Анастасия Колоскова
Общество
Нутрициолог Свиридова рассказала, как похудеть к лету за две недели
Фото: depositphotos

Российский нутрициолог Елена Свиридова дала советы тем, кто мечтает распрощаться с лишними килограммами к началу лета.

Специалист рекомендовала пить больше воды и отказаться от употребления соли, так как она способствует задержке жидкости в организме.

Сжечь жир позволят пешие прогулки, растяжка, йога, бег и плавание в бассейне, добавила нутрициолог.

Также эксперт обратила внимание на необходимость контролировать сбалансированность питания.

— Идеальный прием пищи выглядит так: 50 процентов клетчатки и по 25 процентов белков и углеводов, — уточнила она.

Свиридова также отметила важность правильного ухода за кожей. Расщеплению жировых клеток и выведению лишней жидкости из организма помогают массаж и скрабы для тела, пишет Lenta.ru.

До этого врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как правильно пить воду и худеть. Она отметила, что при снижении веса нужно соблюдать оптимальный водный режим: 30–40 миллилитров воды на килограмм массы тела. При этом рассчитывать необходимый объем нужно исходя из параметров идеального веса, а не текущего.

Похудение Вода нутрициолог
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