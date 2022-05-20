Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов

Фото: minjust.gov.ru

Министерство юстиции России внесло бывшего руководителя компании ЮКОС Михаила Ходорковского и шахматиста Гарри Каспарова в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили на сайте ведомства.

В сведения об иностранных источниках рядом с фамилией Ходорковского Минюст указал Украину, а рядом с Каспаровым — Украину и организацию Human Rights Foundation. На данный момент в списке значатся семь человек.

Ранее в мае Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Помимо этого журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее на сайте Интерпола Невзорова нет в списке лиц, на которых выдан международный ордер на арест.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.