Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять предложения России

Анастасия Колоскова
В мире
Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять предложения России
Фото: youtube.com/VICE News

Европе следует убедить киевские власти принять требования Москвы для урегулирования ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью агентству ANSA в пятницу, 20 мая.

Политик отметил необходимость достижения мира в кратчайшие сроки.

— Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина, — отметил Берлускони.

Он также раскритиковал Великобританию и НАТО за то, что их высказывания не способствуют достижению мира.

17 мая Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые были бы способны вести с Россией переговоры по украинскому вопросу. По его словам, один из мировых лидеров вместо того, чтобы привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником, а секретарь НАТО заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана.

Он добавил, что Италия имеет непосредственное отношение к конфликту на Украине, так как поставляет Киеву оружие.

Украина Россия Сильвио Берлускони
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Все мнения
О проекте