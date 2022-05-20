Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять предложения России

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Европе следует убедить киевские власти принять требования Москвы для урегулирования ситуации на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью агентству ANSA в пятницу, 20 мая.

Политик отметил необходимость достижения мира в кратчайшие сроки.

— Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина и украинцев, попытавшись убедить украинцев принять вопросы Путина, — отметил Берлускони.

Он также раскритиковал Великобританию и НАТО за то, что их высказывания не способствуют достижению мира.

17 мая Берлускони заявил, что в мире нет лидеров, которые были бы способны вести с Россией переговоры по украинскому вопросу. По его словам, один из мировых лидеров вместо того, чтобы привести президента России Владимира Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником, а секретарь НАТО заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана.

Он добавил, что Италия имеет непосредственное отношение к конфликту на Украине, так как поставляет Киеву оружие.