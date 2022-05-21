Врач назвала допустимое количество чашек чая в день

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Главным правилом полезного чаепития является мера. Такого мнения придерживается диетолог Елена Соломатина, которая в беседе с «Вечерней Москвой» назвала допустимую ежедневную норму этого популярного напитка.

— Я рекомендую пить не более четырех чашек в день. Нельзя сказать, что какой-то определенный вид чая самый полезный. Главное — выбрать качественный продукт, — отметила эксперт.

По ее словам, на чае не стоит экономить. Диетолог подчеркнула, что если чай рос в неблагоприятных условиях, в его листьях могут содержаться соли тяжелых металлов и кусочки пластика.

Она порекомендовала останавливать выбор на надежных производителях, отвечающих требованиям безопасности и экологичности, а также интересоваться о прохождении продуктом нужных исследований.

Елена Соломатина напомнила о необходимости правильного заваривания чая для получения из него максимальной пользы. Она уточнила, что черный чай можно заваривать лишь один раз, тогда как зеленый — до семи раз.

До этого диетолог Пакизе Гизем Акгюль из всех видов чая назвала самым полезным именно зеленый. Она раскрыла два важных правила, соблюдая которые можно извлечь максимум из этого напитка.