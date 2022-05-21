«Выход из холодной ямы»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

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Неизвестно, когда в столице начнется привычная жаркая летняя погода, но в мае ее точно ждать не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу специалиста, в понедельник, 23 мая, температура воздуха поднимется на три градуса и будет держаться в этих значениях до конца месяца.

— 23 и 24 мая воздух прогреется до 18 градусов тепла. А в конце следующей недели ожидается 20 градусов, но с кратковременными дождями. Конечно, хотелось бы 23–25 градусов, но и такое незначительное потепление уже радует. Мы наконец-то выйдем из холодной ямы, — сказала метеоролог.

Шувалов также отметил, что Москва выберется из «циклонической ложбины», в которую попала в начале месяца.

А главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он отметил, что тепло в город придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.