Российских скрипачек исключили из музыкального конкурса в Италии

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Международный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера объявил об исключении трех скрипачек из России. Об этом в субботу, 21 мая, сообщила одна из музыкантов Лидия Кочарян.

— Они (организаторы конкурса — прим. «ВМ») выслали письмо по почте. Это было пустое сообщение с вложением... Обычно приходит какое-то подтверждение, но от них ничего не приходило. Я отправила дважды одно и то же и на третий раз спросила, получили ли они мою заявку. И 16 мая пришло письмо счастья, как говорится, — отметила она.

Скрипачка назвала свое исключение «большой ошибкой». По ее словам, культура должна находиться вне политики. Также в участии отказано Каролине Авериной и Анастасии Пентиной.

Напомним, что проведение этого конкурса планируется в сентябре в итальянском городе Гориция, сообщают «Известия».

Также стало известно об отмене концертов британской музыкальной рок-группы Franz Ferdinand в столице 1 июля из-за ситуации на Украине. Организаторы попросили слушателей обращаться по вопросам возврата билетов в места их приобретения.

Помимо этого, американская группа The Killers отказалась выступать на фестивале Park Live в столице 16 июля. Также в Москву не приедут рок-группы Green Day и Imagine Dragons.